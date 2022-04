La bonificació en l’IBI dispara la instal·lació de plaques solars a Foios

Tretze famílies ja han sol·licitat una bonificació del 50 % en l’IBI per a la instal·lació de plaques solars en habitatges particulars destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica de l’Ajuntament de Foios en els tres primers mesos de 2022. Aquesta prestació es va aprovar en 2020 i es va estipular que té una duració de 10 anys. Cinc famílies del municipi es van adherir a aquesta bonificació en 2020 i la xifra va augmentar fins a les 20 en 2021, un increment interanual del 400 %. En total, ja se’n beneficien 40 famílies i el ritme de peticions per a una instal·lació s’ha accelerat per l’augment de la tarifa elèctrica i la crisi energètica.

L’objectiu del consistori és que aquesta energia verda arribe a les comunitats de propietaris perquè qualsevol família de la localitat puga beneficiar-se’n. Un habitatge d’un edifici comunitari també pot instal·lar les plaques en zones comunes, si compta amb el consentiment d’un terç de la comunitat. Des de l’Ajuntament de Foios també s’aposta per l’autoconsum col·lectiu en cobertes municipals mitjançant la creació de la Comunitat Energètica Local. La seua primera instal·lació és la coberta del col·legi Rei en Jaume, de la qual es beneficiaran més de 100 famílies de la localitat. Aquesta setmana s’ha licitat la coberta i la instal·lació podria estar operativa a finals d’any. A més, està previst avançar amb altres instal·lacions, com la gran coberta multiusos que s’està projectant en el pàrquing del sector Sud. L’alcalde, Sergi Ruiz, anima la població a aprofitar aquesta oportunitat i sumar-se al canvi energètic que ja han iniciat 38 famílies de Foios, amb prop de 150 famílies que ja han sol·licitat formar part de la Comunitat Energètica Local. L’alcalde valora molt positivament “totes aquestes iniciatives que tenen l’objectiu de treballar en la transició cap a un model de sobirania energètica, sostenible, que no contamine i que beneficie econòmicament les famílies”.