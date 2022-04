La jutgessa decreta presó provisional per a El Tuvi pel crim de la dona embarassada a Xàtiva en 2019

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Xàtiva acaba de decretar l’ingrés en presó provisional de David S. O., àlies El Tuvi, pel crim d’una dona embarassada a Xàtiva en 2019. El jutjat ha pres aquesta decisió a instàncies de l’acusació particular, després de la declaració aquest matí de l’acusat davant del tribunal. El Tuvi ja estava en situació de presó preventiva per ordre d’un altre jutjat d’Alzira, com a investigat per l’assassinat de Wafaa Sebbah.

La titular del jutjat ha estimat les proves presentades i ha decidit aplicar la presó provisional comunicada i sense fiança després d’analitzar la seua vinculació amb l’assassinat d’Isabell Raducanu, la dona de 36 anys i embarassada de sis mesos que va ser escanyada i acoltellada l’11 de juny de 2019, cinc mesos abans del crim de Wafaa, al seu domicili de Xàtiva. La compareixença d’El Tuvi s’ha produït a instàncies de l’acusació particular i ha buscat que la jutgessa decrete presó provisional per a David S. O. per la seua presumpta participació en la mort d’Isabell Raducanu, cosa que la magistrada ja havia rebutjat en una compareixença anterior, atés que l’investigat ja es troba a la presó precisament per l’assassinat de Wafaa. Tal com ha anat publicant Levante-EMV, Isabell Raducanu va ser inicialment escanyada i, una vegada que va perdre el sentit, el seu assassí li va assestar 37 ganivetades, totes en l’àrea del coll. Les principals proves contra tots dos són biològiques –hi ha ADN de tots dos en diferents punts de l’escenari criminal–, però, a més, el telèfon de Juan Vicente A. N. el posiciona a Xàtiva a l’hora del crim, encara que ell manté que estava treballant a la Pobla Llarga, a 15 quilòmetres de distància de la seua casa.