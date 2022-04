Ribó insisteix a demanar una DIA “actualitzada” per a Valenciaport

L’alcalde de València, Joan Ribó, va insistir ahir a demanar una declaració d’impacte ambiental (DIA) “actualitzada” per a escometre l’ampliació del port de la ciutat. Ha considerat que aquesta “és imprescindible”, perquè “les obres que es plantegen no es corresponen” amb la declaració existent. Ribó va demanar que el Ministeri de Transició Ecològica, “l’autoritat responsable de medi ambient”, l’estudie “seriosament”, i va comentar, a més, que la capital valenciana vol tindre un recinte portuari, però no estar sotmesa als seus interessos.

L’alcalde es va pronunciar d’aquesta manera després que l’Autoritat Portuària de València haja penjat en el seu web el projecte constructiu de la nova terminal nord de contenidors del port de la ciutat i s’hagen conegut nous detalls de l’actuació. El projecte, que tindrà un cost de 542,7 milions d’euros (IVA inclòs), té l’informe favorable de Ports de l’Estat. L’Autoritat Portuària de València hi està incorporant les prescripcions i recomanacions formulades per l’organisme estatal i, fins que no s’hi incloguen aquests suggeriments de Ports de l’Estat, no es portarà el projecte definitiu al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València que presideix Aurelio Martínez. Trasllat del far El projecte té un cost base de licitació estimat en 448 milions d’euros i un termini previst per a l’execució de les obres de 58 mesos. La proposta preveu la recuperació i el trasllat del far a una zona emblemàtica i pròxima a la ciutat.