Tots els partits de Dénia acorden una moció de suport a les reivindicacions dels treballadors de Marina Salud

Els cinc partits amb representació a l’Ajuntament de Dénia han acordat presentar una moció al ple que se celebrarà la setmana que ve de suport a les reivindicacions dels treballadors de Marina Salud, un suport indirecte a la vaga que han convocat per als pròxims 4-6 de maig.

En la moció s’acorda donar suport a unes demandes que tenen “com a objectiu aconseguir un departament de salut amb una plantilla de treballadors i treballadores professional, amb experiència i amb unes condicions laborals justes garantides, la qual cosa redundarà en la millor qualitat assistencial per als usuaris de la comarca”.

A més, el document destaca que el Comité d’Empresa ha convocat aquesta jornada de vaga pels “infructuosos intents d’aconseguir que les condicions laborals dels treballadors milloren i que professionals amb molta experiència no abandonen l’àrea de salut”, la qual cosa, al seu judici, constitueix una pèrdua de la qualitat assistencial que es presta als pacients.

La intenció del Comité d’Empresa és traslladar aquesta moció a la resta d’ajuntaments de la comarca per a obtindre el màxim suport possible a les seues demandes i fer pressió tant a la concessionària de la sanitat i, per extensió, a la Conselleria, que en aquesta polèmica està absent.