Xangai endureix les restriccions davant del repunt de positius i morts

L’Alcaldia de la ciutat xinesa de Xangai ha anunciat que endurirà les restriccions imposades a causa del repunt de casos de coronavirus de les últimes setmanes i després de notificar més de deu morts per covid-19 en les últimes 24 hores, la xifra més alta de l’última onada.

La Comissió de Salut municipal ha indicat que, en l’últim dia, s’han confirmat 17.629 contagis i onze morts, i ha precisat que tots els decessos eren pacients que tenien malalties cròniques o greus, segons ha recollit l’agència xinesa de notícies Xinhua.

Així, les autoritats han indicat que, des d’aquest divendres, llançaran diverses campanyes per a intentar tallar la transmissió del virus, inclòs l’inici de proves massives en diverses zones de la ciutat, dividida en tres àrees per a centrar els esforços en les parts més afectades.

“En aquests moments, la situació epidemiològica és encara molt greu i el treball de prevenció i control està en un moment crític”, ha dit l’Alcaldia en un comunicat, tal com ha recollit l’agència de notícies Bloomberg. Així, ha reiterat que l’objectiu continua sent arribar a zero casos a la ciutat.