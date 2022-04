La 32a Mostra de Vins bat rècords de visitants en el seu retorn després de la pandèmia

El coronavirus ho ha canviat tot. Les restriccions fixades per les administracions públiques amb l'objectiu de frenar els contagis van cancel·lar fires i festivals arreu del planeta. Han sigut dos anys a l'espera de l'anhelada «tornada a la normalitat». Ara, els esdeveniments, a poc a poc, estan sent recuperats, i la gent no dubta a l'hora de respondre-hi.

Així ho confirmen les dades d'assistència de la 32a edició de la Mostra de Vins de València, que ha tornat a omplir de visitants els Jardins del Túria. Fonts de l'organització van avançar ahir a Levante-EMV que, a falta dels registres de hui, últim dia en què romandrà oberta, s'estima un augment del 25 % respecte a 2019, últim any en què es va celebrar la cita amb més de 50.000 persones. Epicentre de la ciutat Rosa Vázquez, directora de Productes de Qualitat Comunitat Valenciana (Proava), va assegurar que l'esdeveniment està més que assentat en el calendari festiu de la ciutat de València: «Després de Falles, els Jardins del Túria esdevenen l'epicentre social, i la Mostra de Vins és una cita ineludible». La portaveu de l'entitat organitzadora de la trobada va confirmar que el dissabte es va haver de tallar la venda d'entrades en línia per la gran afluència: «Vam veure que el ritme de venda anava en augment i les cues a l'entrada ja eren molt llargues. Volem que la gent que vinga es divertisca i estiga còmoda. L'estada mitjana és d'entre quatre i cinc hores. En la Mostra de Vins mai t'avorreixes». Una trentena de cellers valencians s'han donat cita enguany en la iniciativa. Una d'aquestes firmes és Tarongino, que comercialitza vi de taronja i pomelo. Guillermo Antelo, gerent de l'empresa, va fer una avaluació molt positiva en la seua tercera participació en aquest certamen: «Sembla que hi ha més gent respecte a l'última edició, que va ser abans de la pandèmia. No hi ha dubte que hi havia moltes ganes de tornar-hi. En un bon dia hem pogut servir unes 700 copes, la qual cosa equival a 90 botelles. I aquesta és una dada molt bona», ressalta. Novetats Sandra Medina i Miguel Ángel Tarancón són assistents veterans i ja coneixen la mostra d'edicions anteriors a la covid. Van destacar que la nova modalitat d'accés —amb una polsera i una aplicació— i el nou «túnel de l'experiència» complementen la visita: «Hem vingut quatre o cinc vegades. El túnel de l'experiència ens sembla un encert, ja que fa que l'oferta siga més variada. I entrar amb la polsera és millor, no has d'anar amb tiquets». Eva Moro es va traslladar a València des de Valladolid fa anys i ja hi havia assistit amb anterioritat. Ahir va repetir en la Mostra de Vins amb un grup d'amigues: «És una passada trobar-nos ací de nou».