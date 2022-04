Alcublas recita versos dels seus poetes

Mig centenar d'alcublanes i alcublans van participar en l'acte organitzat pel Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) d'aquesta localitat de la regió muntanyenca i amb la col·laboració del consistori, amb motiu del Dia del Llibre.

Les persones participants van recitar estrofes del llibre Versos bajo el trillo de Ramón Gil, de 2011, obra que ocupa el sisé lloc en l'edició de llibres locals de la col·lecció “Alcublas Escribe”. Una iniciativa que va començar en 2007 i ha continuat de manera ininterrompuda fins a l'actualitat. Així com de l'obra encara inèdita d'Enrique Latorre Civera Cosas mías y algo parecido a la poesía.

Fina Navarrete, organitzadora de l'activitat, va apostar per aquesta iniciativa per a fomentar la lectura, especialment entre les persones més majors, i la poesia com una forma de reminiscència a través de l'evocació de les imatges poètiques.

La música i les cançons populars també van formar part de l'activitat. En concloure l'acte, es va regalar als assistents un exemplar de Versos bajo el trillo i una rosa.