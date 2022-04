La cultura ocultista renaix des de Xàtiva

Una ingent quantitat de llibres, sèries i pel·lícules relacionades amb l'esotèric, la màgia, el paranormal o el misteriós inunden el mercat de masses en una època marcada per la incertesa i la cerca de respostes. Però una jove editorial independent nascuda a Xàtiva ha viatjat a les arrels de l'ocultisme per a obrir un nínxol fins ara inexplorat, amb la recuperació de clàssics inèdits a Espanya que han reviscolat l'interés per aquest gènere des d'un enfocament genuí, connectat amb la contracultura i amb una tradició de pensament que es remunta al xamanisme i que va tindre en la Il·lustració una edat daurada.

Aurora Dorada va presentar ahir a l'Ateneu de Madrid una de les seues últimes publicacions i també en aquesta ciutat abandera l'organització de la Fira del Llibre Ocult i Marginal, a la qual estan convidades altres editorials underground.

Al capdavant del projecte està Carlos Maroto Pla, un xativí historiador de l'art que lamenta com el rerefons intel·lectual que durant segles va envoltar l'ocultisme s'ha anat soscavant en un país en el qual el món de l'esotèric ha quedat dominat per tarotistes, vidents i fanfarrons que des de la pantalla prometen remeis contra l'ansietat de matinada. «La dictadura franquista va perseguir la maçoneria, l'espiritisme, la teosofia i altres tendències incipients molt tacades ací i, en canvi, molt més desenvolupades en països com Anglaterra o els EUA», observa l'editor.

Encara que s'havien publicat llibres d'ocultisme d'autors de renom del segle XIX i XX, les edicions deixaven molt a desitjar i acabaven en la típica secció esotèrica marginada de les botigues, cosa que Aurora Dorada pretén esmenar. «La idea és que els nostres llibres puguen estar en qualsevol llibreria, donar-los una dignitat més enllà del fet que es puga creure en ells, perquè això és el que menys importa. L'editorial s'ha creat per a contar bones històries», resumeix.

Rituals de màgia

Entre les publicacions hi ha textos que ofereixen rituals de màgia, però també assajos culturals i biografies que aborden la relació entre l'ocult i l'art. «Entenem la màgia com un estat alterat de consciència que pot condicionar la ment. No creiem que prediga el futur; és una cerca espiritual d'u mateix, una manera d'entendre la realitat», assenyala l'editor, que també copresenta el podcast Danza macabra.

Les propostes de l'editorial han trobat eco en grans mitjans i revistes especialitzades. Junt amb l'ocultisme, la seua altra divisió és la literatura de terror, que té a Lovecraft com a principal referent. Aquest mes publicaran la que és considerada la biografia més completa i detallada de l'autor, que fins ara no havia arribat a Espanya, a càrrec de l'acadèmic S.T. Joshi. «Serà un dels nostres best-sellers» profetitza Pla, encarregat de la traducció i edició de les obres.

A Madrid han donat a conéixer Perdurabo, la biografia d'Aleister Crowley: un mag anglés icona pop i de la contracultura, polemista, virtuós en tota mena d'arts i admirat per Led Zeppelin o The Beatles, que va explorar l'ocultisme com a arma contra les instruccions imperants.

Pla, també novel·lista, presenta la setmana que ve a Xàtiva el seu llibre El sueño de Tifón, una ficció lovecraftiana amb Altea com a teló de fons, en la qual una espècie de maledicció en una mina d'ocre acaça una família. L'acte serà la primera posada en escena oficial de l'editorial a la capital de la Costera, on té la seu i el magatzem.