Programa innovador contra l'absentisme escolar a Sagunt

Donar suport a les competències lingüístiques dels alumnes acollits per a previndre el fracàs escolar. Aquest és l'objectiu del programa posat en marxa a Sagunt des de principi d'aquest curs, que reuneix per edats 115 alumnes en nou grups, l'últim format per estudiants ucraïnesos, per a reforçar els coneixements i les competències en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Aquesta iniciativa innovadora compta amb la gestió de la Regidoria d'Educació i està coordinada amb els instituts de Secundària de la ciutat. Està pressupostada en 12.000 euros i la imparteix l'associació Proyecto TALIS. L'increment de l'alumnat sobrevingut des d'abans del conflicte a Ucraïna va fer que el personal tècnic municipal organitzara aquesta acció socioeducativa per a millorar el procés d'acolliment i la integració mitjançant la introducció en la cultura del país d'acollida. Així també s'atenua el problema d'absentisme pel desconeixement de la llengua. Amb aquest programa, «volem reforçar els coneixements en les nostres llengües i cultura entre els joves, xiquets i xiquetes nouvinguts. Tenim un compromís per a millorar la seua integració i hem fet un esforç per a ampliar aquest programa a refugiats ucraïnesos», apunta l'edil d'Educació, José Manuel Tarazona.