La UV renaturalitzarà Tarongers dos anys després de tancar-lo

El Vicerectorat d'Infraestructures de la Universitat de València impulsarà un concurs de projectes d'arquitectura i paisatge per a la renaturalització del Campus Universitari de Tarongers. La intenció és generar un entorn més amable i endolcir la imatge del recinte universitari després del seu controvertit tancament dut a terme entre 2019 i 2020.

El Campus de Tarongers va ser construït en 1995 com a espai obert i gran àgora per a la comunitat universitària, a diferència del campus de la Universitat Politècnica situat enfront, que sí que va ser tancat. La institució acadèmica va decidir renunciar a aquest plantejament d'espai obert per la pràctica continuada del botelló als seus jardins i porxades i l'elevada despesa en manteniment, neteja i vigilància nocturna que les festes de joves comportaven.

L'Ajuntament de València va aprovar en 2017 la modificació del pla especial del Campus de Tarongers per a permetre-hi la construcció d'un tancament metàl·lic i d'obra dura de 4,1 quilòmetres perimetrals. La institució acadèmica, que havia iniciat els tràmits en 2011, va traure a concurs públic el tancament per 4,7 milions d'euros. El tancament, amb quasi tres metres d'altura, és un mur visual que envolta grans esplanades a les quals ara es vol donar una imatge més sostenible i adaptada a les exigències del canvi climàtic.

Els responsables de la Universitat ja han presentat aquesta nova convocatòria de renaturalització a l'Escola d'Arquitectura i s'han dut a terme, a més, diverses reunions amb l'Organisme Autònom (OAM) de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de València amb l'objectiu de generar col·laboracions entre els dos. Una de les línies estratègiques del govern municipal per a preparar la ciutat davant el canvi climàtic és la renaturalització del major nombre possible d'espais urbans, des de les grans places (Reina, Bruges i Ajuntament) fins al passeig marítim o les grans avingudes del Port i Pérez Galdós.

El Campus de Tarongers va ser un dels epicentres del botelló al nord de la ciutat. El tancament del campus ha allunyat la pràctica del botelló dels aularis, però no ha posat fi a la pràctica, que ha ressorgit amb la fi de la pandèmia del coronavirus.

Epicentre del botelló

El projecte de tancament que va impulsar la Universitat amb l'objectiu d'acabar amb la pràctica del botelló afectava tres àrees. La primera era l'aparcament provisional en superfície adjacent a la rotonda de la V-21 (accés nord) i l'avinguda Tarongers, que ja està tancada per una tanca provisional de malla metàl·lica. La segona i més gran va afectar la majoria dels edificis (facultats d'Economia, Dret, aularis, biblioteca, centre d'idiomes...), que va ser envoltada per un muret base de formigó de mig metre d'alt rematat per una tanca translúcida de platines d'acer galvanitzat.

La tercera zona és la més menuda i comprenia l'aparcament independent i l'arbratge de l'avinguda de Tarongers, al costat del cementeri del Cabanyal.

Amb el tancament perimetral el campus es va convertir en una illa i va quedar tancat al trànsit en horari no universitari (nocturn i caps de setmana).