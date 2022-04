El circ del Far West arriba a Burjassot

El circ va tornar als carrers de Burjassot. La plaça de l'Ajuntament va acollir diumenge al matí un espectacle que, amb el títol "Yee-haw" –aquell crit nord-americà d'entusiasme–, la companyia La Banda de Otro va regalar a un públic familiar que va acabar completament immers en un típic escenari del Far West. El sol amable d'abril i “un brindis per la cultura” van presidir la funció.

A ritme de música country, bluegrass i ragtime, fent jocs malabars i, sobretot, amb bon humor, els components de la Banda –“més artistes que bandolers”– van evocar rescats de bancs, condemnats proveïts de llimes per a abandonar la jail –la presó– i recompenses per trobar cèlebres personatges en llibertat. “Wanted”. Van tocar aquests i altres temes del Far West que a les persones adultes del respectable no els van sonar tan “llunyanes”. Per la seua banda, els xiquets i les xiquetes s'ho van passar d'allò més bé. Yee-haw!.