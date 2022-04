Les ITV alerten que la reversió del servei tindrà un sobrecost de 16,5 milions en nòmines

Els concessionaris d'ITV de la Comunitat Valenciana passen a l'atac contra el Consell. L'Associació d'Entitats Concessionàries de la Comunitat Valenciana per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (Aecova) ha trencat aquest dimarts el seu silenci per a acusar la Generalitat i, més en concret, la Conselleria d'Economia d'haver basat la seua defensa de la reversió d'aquest servei, privatitzat pel Govern de l'expresident valencià Eduardo Zaplana en 1998, en un informe elaborat per Nuve Consulting que considera "inexacte", "inconsistent" i amb "deliris i falsedats".

L'associació empresarial està ultimant un informe pericial amb el qual vol demostrar que els càlculs amb els quals l'àrea que comanda Rafael Climent defensa la recuperació de la gestió de les ITV "no s'ajusten a la realitat" i que "no es pot revertir el servei sobre la base d'aquest informe". Així ho ha avançat Manuel Trigo, vocal d'Aecova i gerent d'un dels set lots en els quals la Generalitat va dividir les ITV.

Segons els càlculs d'Aecova, només en despeses de personal, el Consell haurà d'afrontar sobrecostos de més del 50 % del que preveu l'informe d'Economia. El document fixa el cost laboral per empleat en 27.380 euros, mentre que l'associació assegura que per a 2023, quan està programada la reversió, es dispara fins als 45.985 euros. Aquest diferencial, multiplicat pels 1.016 empleats a temps complet que hi ha en les ITV, elevaria en 16,5 milions el cost en personal per a l'Administració pública, segons Trigo.

Així mateix, Aecova assegura que l'informe no recull altres partides que ara assumeixen les empreses concessionàries i que elevarien la factura en cas de recuperar la gestió pública d'aquest servei, i titla d'irreal el resultat brut d'explotació que atribueix a les ITV en el seu primer any de gestió pública. "Diuen que guanyaran 36 milions quan, en el millor dels casos, estaria entorn dels huit i deu milions de marge d'explotació, un 60 % menys", ha defensat Trigo.

Amb tot, Aecova conclou que "no hi ha justificació tècnica ni econòmica" per a la reversió. Una tesi que és la que portaran a la reunió amb Climent programada per a aquest dimecres. Allí, segons Trigo, demanaran "explicacions" al conseller sobre per què l'Administració "va mentir" en 2020 quan va utilitzar "dades falses per a construir arguments que no s'ajusten a la realitat", i que han fet que la justícia prenga decisions errònies, segons el vocal d'Aecova.

Més de 130 milions

Respecte a la batalla judicial que han estat lliurant des de fa més de cinc anys les concessionàries i el Consell, Trigo ha avançat que tornaran a reclamar els 83 milions per les tarifes d'entre 2014 i 2019, i que el jutge va anul·lar per un defecte de forma, a què caldrà afegir 50 milions més pels preus d'entre maig de 2019 i març d'enguany. En total, més de 130 milions als quals cal afegir el 3 % anual d'interés.