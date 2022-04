La reconstrucció de cases al Cabanyal, a consulta

La regidora de Desenvolupament Urbà i vicealcaldessa, Sandra Gómez, i la regidora d'Habitatge, Isabel Lozano, recaptaran de nou l'opinió de l'Associació de Veïns del Cabanyal sobre el futur del solar de la popular Casa de la Palmera, derrocada en 2008 per l'Ajuntament i una de les fites de la resistència veïnal contra el pla de la prolongació de Blasco Ibáñez, anul·lat pel seu caràcter espoliador. Gómez va avançar a aquest diari que "el que es faça ha de ser consensuat amb els veïns". Per això se'ls cridarà per a mostrar-los el projecte de reedificació per a la construcció de dos nous habitatges de lloguer impulsats per Lozano perquè ells decidisquen, si prefereixen reedificar el solar o, per contra, mantindre'l com a jardí de la memòria de la destrucció que va suposar l'anterior pla urbanístic per al barri.

Mentre que el nou Pla especial del Cabanyal (PAC), sense enderrocaments, manté el solar de la Casa de la Palmera com a espai lliure, renunciant així a la reconstrucció d'aquesta popular casa d'estil modernista, incorporant així les al·legacions veïnals, la regidora d'Habitatge, Isabel Lozano, advoca per recuperar el volum edificatori. Els tècnics de l'àrea d'Habitatge entenen, a més, que la recuperació de la trama històrica del conjunt històric del Cabanyal és una de les exigències de la Conselleria de Cultura. Encara que el projecte de reedificació del solar de la Casa de la Palmera va ser aprovat per la junta de govern divendres passat, per estar inclòs en un paquet d'ajudes ARRU, s'escoltarà de nou els veïns, que en el seu moment van al·legar perquè s'obrira un debat sobre la reedificació del patrimoni destruït del barri recordant que les reconstruccions només són admeses per la Unesco excepcionalment quan serveixen com a element de reconciliació.