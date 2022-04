Trien Sagunt per a una campanya de promoció del valencià per mitjà del còmic

La Unió Gremial ha seleccionat Sagunt per a impulsar una campanya de promoció del valencià, que es durà a terme en els col·legis a través del còmic "i de totes les potencialitats d'aquest gènere creatiu", segons apunten fonts municipals. A partir de la setmana que ve i fins a final d'any, la revista Camacuc es repartirà gratuïtament entre els alumnes de 3r a 6a de Primària. A més, a partir del pròxim curs, deu centres comptaran amb una sessió d'introducció al còmic totalment gratuïta, a càrrec de Joan Escrivà, fundador i director de l'editorial.

La regidora de Promoció del Valencià, Maria Josep Soriano, es va reunir recentment amb Escrivà per a tancar els detalls de l'activitat a Sagunt. Camacuc és una revista escrita des de 1984 en valencià per autors valencians. Aquesta campanya té l'objectiu d'acostar el còmic a l'alumnat per a fomentar-ne la lectura, conéixer els autors, ajudar a normalitzar el valencià, aprendre recursos útils i eficaços per a crear i expressar-se a través del còmic i, a més, gaudir del taller i de la creació plàstica.

Soriano indica que "estem molt contents d'aquesta col·laboració. Ja sabem que el còmic és una eina que reuneix fàcilment l'alumnat, i fer-ho per mitjà de Camacuc és un honor i un plaer com a sensibilitzadors del valencià que som els dos. Els xiquets i les xiquetes tenen diversió i aprenentatge assegurats, ja que podran emportar-se la revista a casa i seran ells mateixos dinamitzadors del valencià".