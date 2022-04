Arranca la fira de l’FP a Sagunt

La III Fira de la Formació Professional de Sagunt ha obert les seues portes aquest matí sota el lema “Empoderament de la Formació Professional”. La inauguració ha tingut lloc a l’IES Jorge Juan, on s’han citat les autoritats polítiques de l’Ajuntament i la Generalitat, a més d’empresaris, sindicats, professors i tècnics.

Hui també s’ha presentat la guia Conéixer l’FP Dual. Una mirada des de l’orientació, elaborada entre la Fundació Bertelsmann i CaixaBank Dualitza, amb Carlos Ruano, gestor de projectes de CaixaBank Dualitza, com a ponent.

Aquesta fira continuarà demà, jornada en què la Casa de Cultura Capellà Pallarés serà l’escenari de l’acte de reconeixement a l’alumnat que va participar en l’edició anterior dels Premis Fem Futur FP, patrocinats per la Fundació Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT). A continuació hi haurà la taula redona “Indústria, tecnologia i empoderament femení”, amb la intervenció de dones amb càrrecs en el món de l’empresa.