Bellver es defensa: “Sempre he actuat correctament”

El vicepresident segon de les Corts i diputat del PP, Jorge Bellver, ha defensat aquest dimarts la pulcritud de la seua trajectòria política i ha assegurat que no té coneixement oficial ni ha sigut notificat, ni per les Corts ni pel jutjat, sobre la investigació judicial.

El també exsíndic del PP a les Corts assegura que no hi pot fer cap valoració, però que sempre ha actuat correctament en les funcions que ha exercit, de les quals se sent molt satisfet. “Sempre he actuat correctament en tota la meua vida política”, ha dit aquest matí als mitjans a les Corts. “No hi puc fer cap valoració, no tinc coneixement de res del que estic veient en els mitjans de comunicació; estic orgullós de la meua actuació i així es demostrarà”, ha afegit.

“Crec en la correcció dels meus actes en aquests anys, he dedicat la meua vida al servei públic de manera molt orgullosa i que es pose en qüestió la meua dedicació em fa molt de mal”, ha assenyalat. “Quan tinga accés als fets que m’imputen, faré una valoració, però ara no puc fer valoracions; és curiós que em demanen la dimissió sense tindre en compte la presumpció d’innocència aquells que defensen altres càrrecs, em sembla incoherent”, ha dit.

Les Corts ja ha rebut la petició del Jutjat 13 de València de conéixer la seua condició d’aforat, encara que Bellver ha dit aquest matí que ell no l’ha rebuda.