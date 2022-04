Les lesions marquen la setmana i la preparació del derbi

El Llevant UE gastarà aquest dissabte una de les seues últimes bales minvat pel mateix inconvenient de les anteriors: la llista llarga de baixes. Alessio Lisci i la seua plantilla tornaran a estar condicionats per l’absència de futbolistes molt importants en l’equip granota. Roger, l’autor del gol de l’última victòria contra el València CF, està apurant per a recuperar-se del trencament en el recte anterior de la cuixa dreta i no perdre’s la transcendental visita a Mestalla. Qui és segur que no formarà part de l’atac blaugrana en el derbi és De Frutos, que ja ha dit adeu a la temporada 2021/22. La defensa també hi arribarà entre cotons a causa de les lesions, de les quals s’estan recuperant Mustafi i Cáceres. Per la seua part, Postigo va haver de ser substituït contra el Sevilla. En aquell partit no van estar Campaña, que ja ha rebut l’alta després dels seus problemes mèdics, i Clerc, que està eixint de la seua lesió i entrant amb el grup a poc a poc.

Entrades subvencionades El club, amb la col·laboració dels jugadors del primer equip, finançarà 15 dels 35 euros que costen les entrades per a Mestalla. El València ha facilitat 1.224 localitats que els aficionats blaugranes podran adquirir a un preu final de 20 euros.