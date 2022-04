La reforma de les places de Bruges i el Mercat s’estrenarà la setmana que ve

Amb l’arribada de la primavera i ja sense les restriccions del coronavirus, torna la setmana de l’urbanisme, batejada com a Valentina, que se celebrarà entre el 2 i el 8 de maig. Natzaret, Nou Moles i Torrefiel seran els barris on es posarà enguany el focus durant la setmana de l’arquitectura per a destacar actuacions de renovació urbana, com la que s’està duent a terme a l’avinguda Pérez Galdós, la que hi ha prevista al parc de Desembocadura o l’estudi d’integració de la ronda Nord, els buits urbans de la qual es renaturalitzaran per a un encontre més amable amb el barri de Torrefiel. Així ho ha explicat la regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez. La setmana de l’urbanisme coincideix, a més, amb la finalització de la reurbanització de les places de Bruges i el Mercat, les obres de les quals estaran “pràcticament acabades” la primera setmana del mes de maig, i en les quals ja s’han fet els últims passos amb la plantació del palmerar i altres espècies vegetals en aquestes cèntriques i monumentals places.

La Valentina es portarà així a la renovada plaça de Bruges i el Mercat, on hi haurà contacontes i visites guiades a les covetes de Sant Joan i a la Llotja, en les quals intervindran les arquitectes Blanca Peñín i Elisabet Quintana, que han reurbanitzat aquest monumental espai. L’il·lustrador Miguel Echevarría, Mikko és l’autor del cartell de la quarta edició de la Valentina, que destaca la importància d’una ciutat per a les famílies, des dels més majors als xiquets i fins i tot les mascotes. “Volíem traslladar una imatge de ciutat integradora”. L’artista va destacar que el cartell realça “el costat més humà de l’urbanisme”. En el cartell es veuen persones de diferents perfils i de diferents edats que reivindiquen la ciutat diversa i, en aquest, es mostren des de monuments i edificis històrics com els del Cabanyal fins a finques dels barris obrers. Divendres comença la Valentina amb una exposició a l’aire lliure amb maquetes dels 15 projectes de regeneració urbana i recuperació de l’espai públic que es duran a terme a la ciutat. Aquesta exposició serà al costat de l’estació del Nord, al carrer Xàtiva. “Volem que es veja que els projectes de renovació urbana no es donen només en el centre de la ciutat, sinó en tots els barris”. A més, es mostraran propostes d’innovació urbana en un espai, al costat de l’institut Lluís Vives, que es podrà visitar, i on els visitants podran interactuar, jugar o explorar. També hi haurà debats, al Col·legi d’Arquitectes, sobre la renovació i el reciclatge de la ciutat. Gómez va destacar que s’està fent un esforç per recuperar espais que han caigut en desús, com el polígon industrial de Vara de Quart, per a destinar-los a centres d’innovació. Sobre aquesta qüestió també hi haurà una jornada de debat al Col·legi d’Arquitectes.