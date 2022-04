Ribera: “L’acord sobre la llum farà baixar la inflació i millorarà l’economia”

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha dit hui que l’acord a què s’ha arribat amb la Comissió Europea per a abaratir el cost de la llum ajudarà a reduir la inflació i tindrà efectes positius “en cadena” en tota l’economia.

En una entrevista en RNE, Ribera s’ha mostrat molt satisfeta amb aquest acord, que es negociarà demà al Congrés com a complement del reial decret anticrisi, i ha confiat que obtinga el suport dels socis d’investidura del Govern i també del PP, així com el de “qualsevol diputat que estiga preocupat per Espanya”.

Es tracta d’un instrument temporal, ha recordat, que limita el preu del gas en el mercat majorista de l’electricitat en la península Ibèrica durant dotze mesos i que permetrà reduir la factura aproximadament un 30 % per a un consumidor mitjà amb la seua tarifa indexada al pool, encara que també dependrà del tipus de generació elèctrica que tinga.

El preu “més baix possible”

Sobre si l’acord podria haver sigut millor, Ribera ha admés que buscaven el preu “més baix possible”, però ha destacat que han aconseguit que l’instrument de control del preu del mercat majorista s’aplique en dotze mesos i això aporta “estabilitat per al pròxim hivern”.

La intenció era reduir de manera important la factura, sobretot als consumidors més exposats, amb tarifes vinculades al mercat majorista, i beneficiar els consumidors domèstics i també els industrials, ja que el 70 % de l’electricitat que consumeix la indústria es compra cada dia en el mercat.

Ribera també ha considerat “fonamental” que Europa treballe en les mesures estructurals, és a dir, en com es genera i es consumeix l’electricitat, un debat que s’ha d’obrir en les pròximes setmanes en la Comissió perquè evolucione el marc regulador del mercat elèctric.

Sobre si és millor per al consumidor triar una tarifa regulada o lliure, Ribera creu que depén de les necessitats de cada u i de les condicions de les ofertes de les comercialitzadores que reba l’usuari, per la qual cosa cal fixar-se en la “lletra xicoteta” i en el preu del quilowatt hora que oferisquen.

El preu de referència de l’acord, 40 euros de partida i 50 de mitjana, està per davall dels preus d’ahir i de hui, 90 euros, i també inclou una reassegurança pel que puga ocórrer en els pròxims mesos, sobretot de cara a la tardor, ha insistit.