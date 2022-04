L’atur cau en quasi 38.000 persones a la Comunitat Valenciana en el primer trimestre

Malgrat les enormes dificultats provocades per la guerra a Ucraïna i l’augment dels preus, la Comunitat Valenciana ha escapat, en el primer trimestre de l’any, de la tendència general a Espanya. És l’autonomia que més redueix l’atur en termes percentuals i la que més ocupació crea, segons l’Enquesta de població activa (EPA) del període comprés entre gener i març de 2022 que ha fet pública hui l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

L’atur a la regió es va reduir en 37.900 persones en el període esmentat, amb la qual cosa el nombre d’aturats es va situar en 317.800. Es tracta d’un descens del 10,66 %. La dada contrasta amb l’augment del 2,28 % que es va registrar en el conjunt d’Espanya, on la xifra d’aturats va pujar en 70.900. Només una altra autonomia experimenta un descens més gran en nombre —Andalusia (45.900) —, encara que la variació relativa es queda en el 5,58 %, quasi la meitat. Per contra, Madrid va ser la més castigada, amb un augment del 19,17 % (68.500). En termes interanuals, la disminució arriba al 19,39 % a l’autonomia —76.400 menys que el març de 2021—, mentre que la del total del país es queda en el 13,12 %, és a dir 479.200 menys.

La bona evolució de l’atur és paral·lela a la de l’ocupació, impulsada per les contractacions prèvies a la Setmana Santa. En aquest cas, tant en variació absoluta com relativa, la Comunitat Valenciana ocupa la primera posició de l’escalafó. Així, en el primer trimestre de l’any, l’autonomia va crear 39.900 llocs de treball, amb un creixement de l’1,89 %, que situa el nombre d’ocupats en els 2,155 milions de persones. A tot Espanya, per contra, es va produir una caiguda del 0,5 %, equivalent a 100.200 ocupats menys. Només quatre autonomies més van ser capaces, en aquest període, de crear ocupació, però cap d’aquestes va superar les mil unitats. És destacable el descens de 40.900 registrat a Catalunya o el de 32.000 a Andalusia.

Dels 2,155 milions d’ocupats que hi havia a l’autonomia en finalitzar el mes de març passat, 1,16 milions eren homes i 993.000, dones. Quant a l’atur, dels 317.800 esmentats, 151.600 eren homes i 166.200, dones.