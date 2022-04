El llac del Parc de Capçalera es tiny d'un alarmant color verd

"No hi ha símptomes d'eutrofització. Cap de les anàlisis trimestrals de seguiment de la qualitat de l'aigua que fa el Laboratori Municipal l'ha detectada". Això asseguren els tècnics municipals. Eutrofització és, per a entendre's, contaminació per excés de nutrients, que converteix un riu o llac en una massa d'aigua tenyida de verd, plagada de microorganismes, que es mengen l'oxigen i acaben amb bona part de la vida. La causen els fertilitzants, els excrements, els abocaments industrials, els detergents i la contaminació.

Aquest és l'aspecte que té, en aquests moments, el llac del Parc de Capçalera en algunes de les seues zones. Des d'un lleuger tint verdós fins a un verd fosc. Sobre la seua superfície no sembla passar res especialment. Però el canvi de tonalitat, més propi d'una piscina sense manteniment, no ha passat desapercebut. No obstant això, des del consistori, les explicacions que es donen tendeixen a la tranquil·litat. "La qualitat de l'aigua es manté gràcies als airejadors instal·lats i la substitució setmanal de part de l'aigua del llac per aigua neta de pou", a què cal afegir l'aplicació de "dosis d'hipoclorit, que no repercuteixen en la fauna, en els mesos de calor". Els episodis de calor i els canvis de temperatura podrien haver influït en aquest canvi en el cromatisme del llac. Situacions similars s'han viscut en altres ocasions, que llavors sí que buscaven la justificació en deficiències tècniques. Especialment alarmants van ser en els anys 2013 i 2014, que llavors s'atribuïen a les retallades pressupostàries, que deixaven sense ús la planta depuradora, problemes que, s'assegura, ara no existeixen.