Obligades a guanyar a casa per a no deixar escapar la semifinal

Amb l’única baixa de Laura Gil i la presència d’Awa Fam en la convocatòria, el València Basket afronta aquesta nit el partit de tornada dels quarts de final del play-off contra el Movistar Estudiantes, en un duel que adquireix un caire de final pel que hi ha en joc, ja que no hi ha marge d’error i una derrota suposaria l’adeu a la Lliga Femenina Endesa i a l’Eurolliga, l’altre premi que comporta el títol de lliga.

Així, després de l’empat d’anada a Madrid (59-59), les de Rubén Burgos saben que es juguen alguna cosa més que una victòria aquesta nit (20.45 h, TDP) i més després d’haver perdut les opcions de guanyar enguany la Copa de la Reina i la Eurocup Women. “Sabem que és una final, la segona part d’una eliminatòria, i més encara quan la primera va quedar empatada. És un partit definitiu a 40 minuts i crec que cada detall serà important”, va assenyalar Rubén Burgos. Si el València Basket supera aquest partit, les taronja s’enfrontaran en semifinals, amb factor pista a favor, al vencedor de l’eliminatòria entre Spar Girona i l’IDK Euskotren (20.00 h), amb 56-61 per a les catalanes en l’anada.