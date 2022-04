Presó per al detingut per deixar en coma la seua veïna al Port de Sagunt

L'home del Port de Sagunt detingut per atacar la seua veïna i quasi matar-la per uns sorolls ha sigut enviat a presó de manera provisional després de declarar davant la titular del Jutjat de Guàrdia de Sagunt.

J.C.M. ha sigut conduït aquest matí fins al Jutjat d'Instrucció Número 1 per agents de la Policia Nacional i hi ha arribat emmanillat, amb el cap cot i part de la cara coberta per una mascareta.

Com ha estat informant Levante-EMV, aquest home de 52 anys va ser arrestat la vesprada del dimarts acusat d'haver colpejat violentament la veïna que viu just en el pis de dalt, una dona de 68 anys que va patir una fractura cranial i va ser derivada a l'Hospital Clínic de València en estat crític, després de ser atesa per una unitat del SAMU i traslladada primer a l'Hospital de Sagunt.

Els fets es van produir al barri de Churruca, on encara hi ha gran commoció pel succeït perquè els dos implicats eren veïns des de fa molts anys i no hi havia constància de cap problema previ entre ells.

La dona segueix ingressada a l'Hospital Clínic, en estat molt greu.