La Ribera Alta registra la millor xifra de cotitzadors en 10 anys

La Ribera Alta ha registrat enguany la seua millor xifra de cotitzadors en el primer trimestre de l’última dècada. No obstant això, la dada es va veure llastrada pels resultats que ofereix la indústria de l’automòbil, en situació delicada per la crisi sanitària. Els sindicats majoritaris a la comarca, Comissions Obreres i UGT, van cridar a les mobilitzacions de cara al pròxim 1 de maig. El conformisme no és una opció i reclamaran al carrer més igualtat, millores salarials i la fi de l’increment dels preus.

Mentre que la Ribera Alta va registrar 68.682 cotitzadors en finalitzar maig, la millor dada per a aquest període en els últims deu anys, el resultat de la Ribera Baixa no ha seguit la mateixa tendència, a causa de la conjuntura de la indústria de l’automoció. La xifra global és, malgrat això, millor que en els dos anys anteriors. Per tant, malgrat la crisi sanitària o l’impacte de la guerra, l’economia comarcal no s’ha afonat i ja recupera la senda que seguia abans de l’aparició de la covid. Sobre aquesta qüestió, els sindicats van destacar el paper que han exercit “els mecanismes desplegats pels governs per a protegir el teixit productiu i la renda dels treballadors” per mitjà d’ajudes o amb els ERTO.

Així mateix, el líder comarcal d’UGT, Raül Roselló, va lloar l’impacte de la reforma laboral, que ha permés reduir la temporalitat dels contractes. Mentre que fa un any representaven quasi el 25 % de les altes, en el primer trimestre del 2022 ja era el 22,63 %. “Els contractes indefinits han passat de suposar el 6 % del total al 30 des que es va implantar la reforma, la qual cosa suposa un avanç significatiu que transforma el mercat laboral”, va comentar Roselló, que va afegir a continuació: “Però no hem de parar-nos ací. Si volem créixer en una societat més justa, hem de forçar la patronal al fet que accepte un marc de negociació col·lectiva que promoga un repartiment més just dels ingressos en forma de millores salarials. Des de 2008, els treballadors perden poder adquisitiu i aquesta tendència no ha de continuar. Els sous s’han d’incrementar en les mateixes proporcions que ho fan els preus de productes i serveis”.

“Puja tot menys el salari”

Sobre aquest tema es va pronunciar també el secretari comarcal de Comissions Obreres a la Ribera, Andrés Bermejo: “Ens estem cansant que puge tot menys el salari. El pitjor és que la patronal i el PP demanen que s’abaixen els impostos. Cap societat es pot tindre un nivell d’impostos més baixos en un moment com aquest, ja que d’aquests depén que es puga ajudar a qui menys té. Per tant, és important desenvolupar una negociació col·lectiva que frene la dinàmica de pèrdua del poder adquisitiu dels salaris, per a evitar que es genere un polvorí social i posar en risc la recuperació econòmica”. Per tot això, van insistir en la necessitat de prendre el carrer diumenge que ve, 1 de maig, Dia del Treballador.