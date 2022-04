Ribó planteja portar la zona logística del port fora de València

La zona d’activitat logística (ZAL) del port de València s’ha introduït en el ple que s’ha celebrat hui a l’Ajuntament de València al fil d’una interpel·lació del portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, a l’alcalde, Joan Ribó, perquè aclarisca la seua postura en relació amb aquest espai logístic, acabat i sense ús des de fa dècades. Giner li ha recordat que el febrer de 2019, va votar en contra de paralitzar la ZAL, en un ple que va ser poc abans de les eleccions de maig de 2019 i més avant, el maig de 2020, va fer declaracions en sentit contrari. “Vosté pensava al principi que la ZAL no calia paralitzar-la i l’abril d’enguany, amb l’anul·lació del pla especial de la ZAL pel Tribunal Superior de Justícia, torna en acció i celebra l’anul·lació del pla”. Giner ha demanat, a més, que no es recórrega contra la sentència i que es recupere “el que es puga d’horta de la ZAL”. El regidor de Ciutadans ha titlat l’alcalde de “populista” i li ha retret que “les seues decisions depenen del cicle polític i la proximitat de les eleccions”.

El líder de Ciutadans ha recriminat a Ribó que no s’haja reunit amb el president Ximo Puig per a abordar el futur de la ZAL, a la qual cosa Ribó ha contestat que ha recomanat que no es recórrega contra l’última sentència que anul·la la ZAL al Suprem perquè el més probable és que es ratifique en l’anul·lació, atesos els antecedents. Ribó va recordar que, des de 1988, les sentències judicials han declarat nul el pla de la ZAL. Malgrat això, el port ha seguit avant amb la urbanització de la zona, aprovada al seu torn per l’Ajuntament, i l’adjudicació condicionada de les parcel·les.

Ribó dubta de la reversió: “Alguns es van emportar ja la flor de l’horta”

Per a Ribó, és necessari donar una solució a una decisió ambientalment equivocada. L’alcalde, de Compromís, no veu viable la reversió dels terrenys de la ZAL per a horta. “Alguns ja es van emportar la flor de l’horta”, ha assenyalat, en al·lusió a les indemnitzacions cobrades. Sobre la necessitat del port de disposar d’una zona logística, Ribó ha indicat que “la ZAL pot portar-se més lluny, com es fa en altres ciutats, i no passarà res”.

Com s’ha publicat, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat va anul·lar, el mes passat, l’aprovació del pla especial d’activitats logístiques que la Conselleria de Territori va aprovar en 2018 a fi de legalitzar la zona logística, anul·lada per sentència del Suprem. El jutge dona la raó als veïns i anul·la el procediment d’aprovació del pla per procediment simplificat substanciat en el fet que l’àmbit afectava sòl urbà, cosa que van qüestionar, en el seu recurs, l’Associació de Veïns La Unificadora i Per l’Horta, que argumentaven que, atés que el pla està anul·lat, el sòl continuava sent agrícola, la qual cosa exigiria una avaluació ambiental que no es va fer.