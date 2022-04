Sanitat crida en tres dies quasi 3.000 sanitaris en borsa per a ocupar les 5.040 noves places

La Conselleria de Sanitat ha nomenat des de dimarts passat fins a aquest matí 2.981 sanitaris inscrits en les borses de treball per a ocupar una de les més de 5.000 places estructurals de plantilla que s'activaran a partir del pròxim diumenge 1 de maig, i que es creen després que aquest dissabte cessen els més de 6.000 contractes covid de reforç que han estat suplementant les plantilles de centres de salut i hospitals des de fa mesos.

Segons ha anunciat aquest matí l'Administració sanitària, des que es va començar a contactar amb els professionals dimarts passat i "fins a aquest matí", s'havia cridat ja per a ocupar una de les noves places 465 professionals de medicina, 1.410 d'infermeria, 50 de psicologia, 433 auxiliars d'infermeria (TCAI), 76 auxiliars administratius, 32 treballadors socials i 192 zeladors, entre altres categories professionals.

Quedarien per contactar, per tant, una mica més de 2.000 persones en borsa per a completar l'adjudicació en interinitat dels nous llocs.

Des de Sanitat no han confirmat, no obstant això, quantes persones estaran realment treballant el dilluns dia 2 de maig, ja que, segons ha pogut saber aquest diari, els departaments de salut són els que decideixen la data d'incorporació segons la plaça, i la incorporació de les 5.000 places serà escalonada.

Societats científiques i sindicats han criticat que en aquesta primera fase de creació de places no es "consolide" la totalitat dels contractes de reforç covid i, de fet, entitats com la Societat Valenciana de Medicina Preventiva han anunciat que perilla part del seu treball una vegada acaben els contractes de suport, ja que les noves places creades en aquesta especialitat són "insuficients".

La mobilització d'aquestes entitats i les queixes de les gerències pel repartiment de llocs han facilitat que s'hagen fet ajustos com passar de 7 a 20 les places previstes per a metges intensivistes o augmentar considerablement les noves places de pneumologia als hospitals.