Així quedarà el mercat de Torrefiel una vegada es convertisca en zona de vianants

La Regidoria de Desenvolupament Urbà ha anunciat, coincidint amb la celebració de la Setmana de l’Urbanisme (La Valentina), la reurbanització del mercat de Torrefiel, que suposarà la renovació de tot l’entorn de l’edifici per a generar un gran espai de prioritat per als vianants connectat amb la plaça de Sant Jerònim, l’entorn del CEIP Antonio Machado o les futures zones verdes de l’entorn de la ronda Nord. “L’actuació conformarà una nova plaça i un entorn lliure de trànsit que puga funcionar com una nova centralitat del barri, per tal de fer valdre el mercat i reactivar l’activitat comercial d’aquesta zona”, ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez.

Gómez ha insistit que aquesta actuació forma part del projecte “València, ciutat de places” que està desenvolupant la Regidoria per a impulsar la regeneració i renaturalització d’espais urbans en tots els barris de la ciutat. Es tracta, ha subratllat, d’actuacions que amplien les zones destinades als vianants i contribueixen a reduir el trànsit privat, una de les principals fonts de contaminació de les ciutats. “Les actuacions de regeneració urbana com aquesta que escometrem al mercat de Torrefiel, i d’altres com la de la plaça Ciutat de Bruges, Pérez Galdós, Ausiàs March o el bulevard de la Cultura, estan ajudant al fet que la ciutat complisca el seu objectiu de ser una ciutat neutra, un objectiu en el qual tindrem l’ajuda de la Unió Europea, que ens ha seleccionat com una de les 100 ciutats europees perquè siguen climàticament neutres en 2030”. On s’actuarà L’àmbit d’actuació comprén els carrers Mont Carmel, Rioja, d’Alemany, Llibreter Esclapés i Germans Machado i guanyarà un gran espai lliure de més de 6.500 m² en el qual es permetrà, en tot cas, l’accés a guals i garatges, així com la càrrega i descàrrega del mercat. “Les accions de regeneració urbana al mercat de Torrefiel, a la plaça Ciutat de Bruges, Pérez Galdós, Ausiàs March o el bulevard de la Cultura ajuden al fet que València siga una ciutat neutra, un dels objectius de 2030” Sandra Gómez - Regidora de Desenvolupament Urbà Les obres al mercat de Torrefiel preveuen la repavimentació de tot l’àmbit, respectar l’arbratge existent i generar una sèrie de parterres enjardinats entre els quals s’insereixen diferents espais d’estada o zones de joc. El nou mobiliari d’aquestes zones es planteja en diferents posicions i combinacions, a fi de fomentar la socialització i l’adaptabilitat d’ús. A més, la dispersió d’aquests espais per tot l’àmbit creen una xarxa de llocs de trobada, d’espera o de joc lliure que faciliten l’accessibilitat i l’ús independent per part d’adults, menors i persones majors, a fi de millorar els desplaçaments i l’activitat quotidiana del veïnat. “En la trobada de l’àmbit amb el carrer Sant Doménec Savio es regularitzen, a més, les voreres, es milloren els passos de vianants per a accedir al mercat i es genera una zona que facilita la càrrega i descàrrega de compres.