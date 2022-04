CaixaBank no preveu més retallades de personal ni d’oficines enguany

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicat aquest divendres que no esperen més eixides de personal ni tancaments d’oficines enguany més enllà del que preveuen pel procés d’integració, que en tots dos casos es troben en el 90 % d’execució. Ho ha dit durant la roda de premsa a València per a presentar els resultats de l’entitat en el primer trimestre, que ha tancat amb un benefici atribuït de 707 milions d’euros, un 21,9 % més en termes comparables.

Ja s’han produït el 90 % de les 6.452 eixides voluntàries de l’entitat, així com el 88 % de la integració d’oficines. “No hem acabat la integració: falta un 10 %. Després d’haver recorregut tanta part del camí, podem dir que estem molt satisfets i considerem que ha sigut un gran èxit, tant per les sinergies com per la velocitat en què les estem aconseguint”, ha dit.

A preguntes sobre les queixes sindicals durant la junta d’accionistes del 8 d’abril, ha respost que la seua funció és escoltar-los i que ha sigut una etapa dura, ja que han dut a terme la integració bancària “més complexa i ràpida” de la història d’Espanya.

“Això no es fa sense moltíssim esforç i la corresponent quota de problemes, dificultats i incidències”, ha afegit.