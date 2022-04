Dimiteix el president de la Federació Espanyola de Rugbi pel cas Van den Berg

El president de la Federació Espanyola de Rugbi (FER), Alfonso Feijoo, ha anunciat aquest divendres la seua dimissió després que la selecció espanyola no vaja a participar en el Mundial de França de 2023 després d’incórrer en l’alineació indeguda del sud-africà Gavin van den Berg, un fet del qual el dirigent es veu “responsable, però no culpable”.

“Soc responsable, però no som els culpables del que ha ocorregut. Entenc la decepció de jugadors i staff, la decisió no ha tingut en compte les circumstàncies excepcionals. Per això, recorrerem contra la sanció, per haver perdut en el despatx el que hem guanyat en el terreny de joc”, ha afirmat Feijoo en una roda de premsa a la seu del Consell Superior d’Esports.

En aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació, el president també ha anunciat la seua dimissió, encara que “no abans que els processos disciplinaris estiguen encaminats”, en un procés que durarà “aproximadament un mes”. “Me’n vaig sense culpa. Hem sigut enganyats, mai hauria pensat que algú poguera falsificar un document oficial”, va confessar.

“No vam comunicar res abans per respecte al procés en curs. S’ha ajornat la final de Copa del Rei i l’eliminatòria de quarts de final del play-off de Divisió d’Honor en què participa l’Alcobendas”, va informar Feijoo sobre les mesures que s’han pres després de la decisió de World Rugby i que afecten l’equip en el qual milita el jugador, que va falsificar el seu passaport.