La Fira Agrícola i de Comerç torna a Turís

Turís celebra la XVII edició de la Fira Agrícola i de Comerç, després de dos anys de pausa. Enguany hi haurà aproximadament quaranta expositors, que mostraran tota classe de productes de diferents comerços com ara maquinària, automoció, vivers i mobiliari de jardí, entre molts altres articles.

De l’obertura oficial s’encarregarà la reina de les Festes, María Sánchez González, abillada amb el vestit tradicional de tainera, juntament amb la seua cort d’honor. Aquest acte es va quedar pendent l’any passat a causa de la pandèmia. L’alcalde i titular d’Agricultura, Eugenio Fortaña, ha destacat com en aquests anys “s’ha mantingut l’ànim per fer fira i mostra d’això és que no només es manté el nombre d’expositors sinó que augmenta respecte a 2019”.

Entre el 29 d’abril i l’1 de maig, els veïns i visitants de Turís disposaran d’una gran i variada oferta comercial. Algunes de les associacions locals s’encarregaran d’amenitzar la festa amb diferents activitats, com ara animació i contacontes per a xiquets o la cata-maridatge organitzada amb el suport de la cooperativa La Baronia i Dulces Filiberto.