Les pluges febles amb fang deixen pas a València a un cap de setmana assolellat

Les pluges donaran una treva aquest cap de setmana. Les precipitacions registrades ahir no tornaran, almenys, fins dilluns que ve a última hora. Així de clar és José Ángel Núñez, meteoròleg de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana a preguntes de Levante-EMV. “Hui l’oratge millorarà i el cap de setmana serà tranquil”, explica a aquest periòdic.

També la calitja, la pols en suspensió que ahir va embrutar-ho tot de fang, remetrà i tendirà “a anar desapareixent”. D’on ve aquest element que cau amb les pluges febles? Núñez detalla que “quan hi ha precipitacions, sobretot quan són febles, apareix aquesta pols en suspensió i, quan la concentració d’aquestes partícules és molt gran, es formen calitges i un aspecte blanquinós del cel”. La primera es va viure ahir; el segon, no tant.

Així, malgrat les pluges d’ahir, dijous, aquesta capa blanca no es va formar per una raó: la gran quantitat de núvols que cobrien el cel. Sí que es va poder notar, però, en quasi tots els punts de la Comunitat l’arribada de pols en forma de fang que va vindre amb les pluges. “Sobretot a Alacant, on la concentració era més gran”, detalla Núñez. A partir de hui, reitera l’expert, hi haurà “tranquil·litat meteorològica, encara que, a última hora de dilluns i dimarts, tornaran les precipitacions”. Respecte als termòmetres, les màximes d’ahir es van registrar a Torreblanca, amb 20,6 graus; Castelló de la Plana-Almassora, amb 19,6; Atzeneta del Maestrat, amb 19,2; Llíria, amb 19 graus; València, amb 18,8 i Sagunt, amb 18.

Màximes de 24 graus per a hui

En l’altra cara de la moneda, les mínimes van descendir fins a valors de 6,5 a la Pobla de Benifassà-Fredes; 6,7 a Castellfort; 7,4 a Vilafranca i 8,1 a Morella. Hui s’espera que les màximes ascendisquen fins als 24 graus a Alacant i Castelló de la Plana i fins als 22 a València.

Tanta seguretat hi ha sobre el bon oratge que s’instal·larà a la Comunitat aquest cap de setmana que el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha emés una sèrie de recomanacions per a les excursions que es facen a l’aire lliure i en un entorn de naturalesa, especialment després de la tragèdia que va posar fi a la vida d’una mare i del seu fill, que van ser arrossegats pel riu a Navarrés.

Recomanacions en muntanya

Així, el centre d’emergències recomana situar-se en llocs elevats per a millorar la visió en cas de desorientació, així com buscar punts de referència, no separar-se del grup i caminar cap a construccions visibles, com un camí o una carretera.

D’altra banda, el nivell d’emergència per risc d’incendi forestal va ser ahir baix-mitjà a tota la Comunitat Valenciana.