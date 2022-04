Calendari laboral 2022: és festiu el dilluns 2 a la Comunitat Valenciana?

L’1 de maig ha sigut una jornada tradicionalment festiva, atés que es tracta del Dia del Treball, però enguany cau diumenge i sorgeix el dubte de si serà festa i, com han fet altres comunitats autònomes, el festiu passa al dilluns a la Comunitat Valenciana. És així? El dilluns 2 de maig és festa a la Comunitat Valenciana? Hi ha pont?

Lamentablement per a molts, la Generalitat Valenciana va optar, en el calendari laboral de 2022, per no establir com a festiu l’1 de maig i va preferir traslladar aquesta festa a una altra jornada posterior, al juny, mes en què els valencians gaudiran d’un dia de festa autonòmica, retribuït i no recuperable.

Així, la festa d’aquest diumenge, la de l’1 de maig, passa a la Comunitat Valenciana al pròxim mes de juny, concretament al 24 de juny, festivitat de Sant Joan, amb la qual cosa aquest cap de setmana transcorrerà amb normalitat en territori autonòmic.

No succeirà el mateix en altres punts del territori espanyol, com Madrid, on el dilluns 2 de maig sí que és festa. De fet, aquest cap de setmana s’espera a la Comunitat Valenciana una gran afluència de persones arribades des de la capital d’Espanya.

Pròxim festiu a la Comunitat Valenciana

El pròxim festiu després del 24 de juny, segons el calendari laboral 2022 de la Comunitat Valenciana, serà el pròxim 15 d’agost, jornada en la qual se celebra l’Assumpció de la Mare de Déu, també coneguda popularment com la Mare de Déu d’Agost.