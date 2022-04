El Ministeri de Transports comunica el tancament definitiu de la línia ferroviària d’Utiel a Tarancón

La ministra de Transports, Raquel Sánchez Jiménez, ha comunicat als ajuntaments afectats el tancament definitiu de la línia ferroviària convencional Utiel-Conca-Aranjuez, segons l’ofici dirigit als consistoris, al qual ha tingut accés Levante-EMV. L’assumpte és la condemna a la desaparició d’aquesta veterana línia ferroviària: “Clausura i exclusió de la xarxa ferroviària d’interés general del tram Tarancón-Utiel de la línia ferroviària Aranjuez-València Font de Sant Lluís”.

En la missiva, la ministra justifica que “l’empresa pública Adif (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) ha sol·licitat a aquest ministeri, en data 6 d’abril de 2022, que es procedisca a la clausura del tram Tarancón-Utiel de la línia ferroviària Aranjuez-València Font de Sant Lluís, per mancar de rendibilitat econòmica i social”. La clausura comporta que la línia s’exclou de la xarxa ferroviària d’interés general i, per tant, ja no podrà ser finançada per l’Administració central.

El Ministeri de Transports recorda, en el mateix ofici, que el 9 de març de 2022 va subscriure un protocol general d’actuació amb la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, la Diputació Provincial de Conca, l’Ajuntament de Conca i Adif per al “desenvolupament d’un projecte integral de mobilitat, desenvolupament territorial i transformació urbana a la província de Conca, associat al canvi d’ús del tram ferroviari indicat”, que pretenen convertir en via verda el tram Conca-Utiel i Conca-Tarancón, reurbanitzar els terrenys que abandonaria el tren a la ciutat i donar servei als municipis xicotets en autobús a demanda.

El Ministeri de Transports informa d’aquesta manera els ajuntaments afectats de la “intenció d’acordar la clausura del tram entre Tarancón i Utiel, amb caràcter previ a l’adopció de la mesura”, perquè informen en un termini de trenta dies.

La veterana línia ferroviària València-Conca-Madrid no arribarà, així, a complir el 75é aniversari des que es va inaugurar completament. La desídia inversora durant dècades, amb el traçat ferroviari abandonat a la seua sort, la competència amb la línia d’alta velocitat València-Madrid inaugurada en 2010 i el temporal Filomena van donar l’estocada mortal definitiva al “borreguer”, com era conegut afectuosament el tren regional que feia les funcions de rodalia per a les poblacions més occidentals de la comarca de Requena-Utiel i de Conca com Las Cuevas i Camporrobles. Segons l’anàlisi que va elaborar el Ministeri de Transports després del temporal Filomena de gener de 2021 que va provocar el tancament de la línia entre Utiel i Conca, “la línia Aranjuez-Utiel no pot donar una resposta satisfactòria a les necessitats de mobilitat dels ciutadans”.