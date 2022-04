Xàbia prohibirà fumar en platges, cales i miradors litorals

Guerra a les burilles, al fum i al “monstre dels embornals” (les maleïdes tovalloletes humides). Xàbia declararà tot el seu litoral com a “platja sense fum”. La costa de Xàbia és un món: hi ha una platja d’arena (l’Arenal) i una altra de grava (la Grava) i cales i zones de bany de pedra tosca pura i dura. I també hi ha miradors costaners. L’Ajuntament no vol que el litoral es convertisca en un enorme cendrer i hi prohibirà fumar. El Ple va aprovar ahir adherir-se a la xarxa de platges sense fum de la Comunitat Valenciana. I no tria una sola platja per a alliberar-la de fum i de burilles, sinó que vol que el tabac desaparega de tot el seu litoral. La moció la va presentar el PSPV, el partit que governa al municipi, i es va aprovar per unanimitat.

A les platges i cales es col·locarà la cartelleria d’aquesta campanya. Les regidories de Turisme, Medi Ambient i Platges coordinaran les accions per a alliberar de fum el litoral xabienc. I, després, hi ha les maleïdes tovalloletes. A Xàbia, de tant en tant, els temporals escupen a la costa del Primer Muntanyar i de la cala del Ministre centenars d’aquests residus fibrosos i indestructibles. El PSPV va presentar una moció per a instar el Congrés a obligar les empreses de tovalloletes a deixar de fer publicitat enganyosa i retolar clarament que les tovalloletes contaminen i no són biodegradables. El portaveu de Compromís, Juan Cardona, va demanar anar un pas més enllà i va demanar al Congrés que vete la venda d’aquest producte. L’alcalde, el socialista José Chulvi, va acceptar l’esmena i va incloure-hi una altra proposta de Cardona, que l’Ajuntament i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer revisen i vigilen el clavegueram que va pel riu Gorgos i eviten que es produïsquen abocaments d’aigües residuals i de tovalloletes.