Compromís per Paiporta proposa una Casa de la Dona en l’edifici que comprarà l’Ajuntament

Compromís per Paiporta proposa que s’establisca una Casa de la Dona en l’edifici que comprarà l’Ajuntament. El grup ha destacat que aquesta proposta formava part del seu programa electoral i que ara, gràcies a l’adquisició d’aquesta casa històrica del carrer Sant Jordi, l’oportunitat hi és. Es tracta d’un edifici emblemàtic i de gran valor històric artístic que forma part del catàleg municipal. A més, segons expliquen des de Compromís, la recuperació d’aquesta mena de patrimoni suposa la reivindicació de l’arquitectura urbana.

La casa es troba al número 5 del carrer Sant Jordi i té tres altures i un pati interior. A més, la façana està envoltada d’elements típics valencians, amb un remat superior inspirat en el pont del Real de València.

La regidora d’Igualtat de Paiporta, Esther Coronado, ha explicat com serà la proposta que farà Compromís per a l’edifici: “El nostre objectiu és crear-hi un espai d’atenció i promoció a la igualtat real i també un espai segur per als col·lectius LGTBI, amb sales d’exposicions i reunions que permeten promoure la seua visualització i promoció durant tot l’any, a més de despatxos que permeten l’atenció individual en casos necessaris”.

Amb aquesta proposta de Compromís, l’agrupació vol que es promoga un espai d’educació amb tallers i conferències, així com crear un espai d’atenció i punt de trobada per a la resolució de dubtes i l’acompanyament, ha detallat Coronado.

Finalment, Coronado ha volgut deixar clar que la lluita contra la violència de gènere i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes és una prioritat de la formació, i ha recordat el treball que ha dut a terme amb l’aprovació, recentment, del pla d’igualtat municipal.