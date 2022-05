Demanen l’indult per a un veí d’Antella condemnat a tres anys de presó per una agressió

La família de Pau Juan Juan, un veí d’Antella de 32 anys, ha iniciat una recollida de signatures per a reclamar el seu indult després de ser declarat culpable d’una agressió que assegura no haver comés. Ha sigut condemnat a tres anys i mig de presó per això, “malgrat que el vertader agressor ha confessat la seua culpabilitat i hi ha diversos testimonis que així ho corroboren”, al·lega. La justícia va arxivar, però, la interlocutòria d’autoinculpació.

“Pau porta una vida ordenada i normal, té un treball estable i és molt estimat per tot el poble. Si, amb l’entrada a la presó, el que es pretén és la seua rehabilitació, això no és necessari, perquè ja està totalment integrat en la societat. Més aïna hi ha la possibilitat que es produïsca l’efecte contrari, ja que li destrossaria la vida a ell i als seus”, exposa la família en la seua petició d’indult en la plataforma change.org, on ja ha recaptat el suport de més de 700 persones.