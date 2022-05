La gigafactoria, un motor per a la revolució laboral

“Volem que al nostre país es fabrique el vehicle elèctric i, gràcies al PERTE, a Sagunt es generaran més de 4.000 llocs de treball, gràcies a aquesta factoria de Volkswagen, que serà revolucionària per a la C. Valenciana i per a tot Espanya”. La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, es va mostrar així d’optimista ahir sobre l’aterratge de la firma alemanya en terres valencianes per a desplegar un megacentre de bateries per al cotxe elèctric. El president, Ximo Puig, també va valorar que l’aposta de Volkswagen suposa un suport per a millorar les condicions laborals a l’autonomia.

L’exalcaldessa de Gandia, que va assistir a la manifestació de València pel Primer de Maig en companyia del líder del PSPV, va destacar l’“ecosistema favorable” que han generat el Govern i el Consell per al sector de l’automòbil i que, segons va defensar, ha sigut decisiu perquè la companyia es decante per la Comunitat Valenciana. “El que pretén el Govern és afavorir la fabricació de vehicles elèctrics al nostre país, perquè, en 2035, any marcat per la UE perquè es deixen de comercialitzar models de combustió, tinguem factories d’automòbils elèctrics i, en comptes de tancar fàbriques, puguem continuar amb el treball”. Aquesta és la difícil tessitura en la qual es troba Ford Almussafes, que depén de noves adjudicacions per a continuar sent viable més enllà de 2025. Sobre si la marca de l’oval ha concorregut al PERTE, Morant va assegurar que els fons europeus que el Govern posa a la disposició del sector busquen “afavorir” la producció de cotxes elèctrics a Espanya i que donaran “oportunitats a tots els que es dediquen” a aquesta indústria, ja que els diners “ixen en concurrència competitiva” perquè “totes les empreses i fàbriques s’hi puguen presentar”. Així mateix, Puig va remarcar l’“aposta” del Consell per la “modernització i la descarbonització” dels sectors productius valencians i va destacar que l’arribada de Volkswagen serà decisiva per a aconseguir que la Comunitat Valenciana “siga una terra de treball digne”.