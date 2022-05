Les sol·licituds de guals repunten després de la pandèmia

Les respostes facilitades per la Regidoria de Mobilitat que dirigeix Giuseppe Grezzi al regidor de Ciutadans Narciso Estellés confirmen l’embossament burocràtic en les sol·licituds de guals de València, que han crescut exponencialment després de la pandèmia. El problema obeeix tant a l’increment de sol·licituds, que podria estar vinculat a la recuperació econòmica, com a la falta de personal en el servei encarregat de tramitar les autoritzacions. Aquest departament està format per un tècnic d’administració general i dos auxiliars administratius. El primer, però, fa diversos mesos que està de baixa, concretament des de setembre de 2021, per la qual cosa només hi ha dos auxiliars atenent les peticions.

Les sol·licituds d’autorització de gual no han parat d’augmentar en els últims tres anys. En 2019 es van obrir 562 expedients de peticions de gual o reserva de via pública per a accés a garatges. La xifra va descendir fins a 491 en 2020, però, després de la pandèmia, ha tornat a créixer amb 604 sol·licituds tramitades en 2021. Des de l’inici del 2022 fins a l’abril ja s’han obert 266 expedients. Sobre les sol·licituds que van ser resoltes favorablement, l’Ajuntament no ha facilitat xifres, com tampoc del temps mitjà que tarden a resoldre’s els expedients, com demanava Estellés. Sobre el termini de resolució, assenyalen els tècnics en la seua resposta, “és molt variable i depén de la documentació que calga aportar, les esmenes requerides i altres factors...”. Sí que admeten que en l’actualitat s’estan tramitant les sol·licituds de 2021, és a dir, amb un any de retard.

El regidor de Ciutadans també va preguntar a la regidoria de Grezzi quantes baixes de guals s’havien produït en els últims anys. La delegació respon que en 2019 es van tramitar 37 baixes, en 2020 la xifra va pujar fins a les 40 i que en 2021 va tornar a descendir amb només 13 renúncies.

En l’actualitat hi ha 9.481 guals concedits en tota la ciutat. El cobrament de taxa per guals, que pot oscil·lar entre 70 i 300 euros, genera uns ingressos anuals de quasi cinc milions d’euros a l’Ajuntament.

Les taxes per la col·locació de guals, regulades en l’ordenança de mobilitat, es van revisar a l’alça en 2007 i se situa per a sol·licituds individuals entre 70 i 300 euros a l’any en funció de la zona. Els permisos per a garatges col·lectius es paguen en funció del nombre de places. El gual permet reservar per a ús privatiu el tros de vorera que el vehicle ha de travessar per a poder aparcar en el garatge d’un edifici. També es dona per a disposar d’un aparcament exclusiu, de parada de vehicles o bé d’una zona de càrrega i descàrrega en la via pública.

Els guals, tal com va informar Levante-EMV, són una de les principals fonts d’ingrés de València i se situen per davant de la recaptació d’altres taxes de pes com la de retirada de vehicles (grua), amb dos milions de recaptació prevista en 2021; mateixa xifra que la que es preveu pel cobrament de la taxa de les terrasses de l’hostaleria o la de llicències urbanístiques (3,4 milions).

Estellés demana més personal

El regidor Narciso Estellés lamenta l’embossament en la tramitació dels guals. “Els valencians —lamenta— paguen una quantitat ingent d’impostos i taxes municipals i la resposta que reben des del Govern municipal de Compromís i PSOE és que molts serveis es demoren”. A l’embossament en els guals, afig, “cal sumar el de la llicència d’activitats i obres”. Hi ha “molta agilitat per a cobrar al contribuent i molta menys per a resoldre els seus problemes”, finalitza.

Ciutadans demanarà en la comissió corresponent un reforç del personal i un esforç per agilitar al màxim els tràmits.