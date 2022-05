Nous horaris i tarifes del metro a València

L’entrada en funcionament de la nova línia L10 del metro a València, l’establiment de la gratuïtat els diumenges en Metrovalencia i l’arribada de la targeta combinada SUMA suposen un revulsiu per al transport públic a la capital del Túria i l’àrea metropolitana. I és que la incorporació de traçats i suports de pagament nous generaran també nous horaris i tarifes en aquest mitjà de locomoció que, a continuació, passem a detallar-te.

Els nous horaris del metro no entraran en vigor fins que la nova línia L10 de Metrovalencia es pose en marxa. Llavors, s’estrenarà una nova regulació d’horaris per a conjugar el traçat d’aquest itinerari, que enllaçarà el centre de la ciutat amb la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, amb els recorreguts de la resta de línies.

Tarifes de Metrovalencia

Pel que fa als preus del metro a València, cal diferenciar entre la utilització de la targeta SUMA, la targeta moneder TUIN o els bitllets senzills o abonaments. I, entre aquests, la zona de què es tracte, ja que el traçat global de Metrovalencia està dividit en tres grans àrees (A, B i C) que poden combinar-se entre si. El cost de bitllets i abonaments depén de si són d’una zona, de dues o de tres.

En cas d’emprar la targeta integrada SUMA, que permet accedir al servei de Metrovalencia, EMT, MetroBus (els autobusos popularment coneguts com “els grocs” o “els dels pobles”) i Renfe Rodalia, el viatge en una zona (A o B) ix a 0,80 cèntims; mentre que si és en dues (AB o BC) ix a 1,20 euros; i, en tres, a 2 euros.

Amb la targeta moneder TUIN els preus són els mateixos i només canvien a l’hora d’adquirir un bitllet senzill. En aquest cas, el tiquet per a una zona té un cost d’1,5 euros; mentre que el que dona accés a dues zones val 2,80 euros, i el que permet viatjar per les tres zones del metro suposa un desemborsament de 4,80 euros.

Descomptes

A aquestes tarifes del metro a València cal sumar possibles rebaixes en funció de les condicions de cada viatger i del tipus d’abonament que es compre. Així, es pot adquirir la targeta SUMA per a viatjar durant un mes complet al preu de 35 euros per a una zona i de 53 per a les tres.

I acumular descomptes en funció de l’edat de l’abonat: un 15 % menys per als posseïdors de la targeta SUMA mensual que tinguen el Carnet Jove o per a aquells menors de 31 anys que adquirisquen la TUIN. Els majors de 65 anys o pensionistes també disposen d’avantatges per a utilitzar Metrovalencia de manera més econòmica.