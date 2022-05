Novartis i Levante-EMV aborden en un fòrum el càncer de mama metastàtic

Cada any es detecten quasi 33.000 casos nous de càncer de mama a tot Espanya, dels quals entre un 5 i un 6 % presenten metàstasi en el moment del diagnòstic. A més, s’estima que aproximadament un 30 % de les dones diagnosticades en un estadi primerenc experimentaran una recurrència del tumor amb metàstasi a distància fins i tot anys després d’haver finalitzat el seu primer tractament. Així ho indiquen els estudis divulgats sobre la matèria per GEICAM - Investigación en Cáncer de Mama. En aquest context, a fi de fomentar la posada en comú de coneixements per a aconseguir millors tractaments i actuacions preventives, Novartis i Levante-EMV han organitzat, dins del Cicle de fòrums sobre sanitat “Avançant per la teua salut”, el fòrum “Càncer de mama metastàtic”.

La jornada, que tindrà lloc demà dimarts, 3 de maig, a partir de les 10 hores, al Palau de l’Albereda de València, comptarà amb una obertura a càrrec de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, a continuació de la qual hi haurà una benvinguda a càrrec de la directora de Relacions Institucionals de Novartis, Natividad Calvente. El col·loqui-debat, que serà moderat per la periodista i directora de Levante TV, Silvia Tomás, comptarà amb la participació de prestigiosos experts en la matèria, com és el cas de la catedràtica de Medicina de la Universitat de València (UV) i coordinadora d’investigació en càncer de mama de l’Hospital Clínic Universitari de València, Anna Lluch. Al costat d’Anna Lluch, també prendran la paraula el cap clínic del Servei d’Oncologia Mèdica de l’IVO, Joaquín Gavilá; la presidenta de l’Associació de Càncer de Mama Metastàtic (CMM), Pilar Fernández Pascual; el president de l’Associació de Càncer de Mama Masculí INVI, Màrius Soler; i el director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, José Manuel Ventura. Inscripció prèvia Les persones interessades a assistir al fòrum poden fer-ho formalitzant la inscripció pertinent en l’enllaç del codi QR que apareix al final d’aquest article. Així mateix, la jornada serà retransmesa en streaming en la pàgina web levante-emv.com, perquè els interessats puguen seguir-la en línia.