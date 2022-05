Rescaten un xiquet de bolquers de sis mesos que es va quedar atrapat dins d’un cotxe a Dénia

Els segons semblaven eterns. Per a uns pares hi ha poques situacions més angoixants. Un xiquet de bolquers de sis mesos es va quedar atrapat ahir dins d’un cotxe a Dénia. Els seus pares havien aparcat en la zona del port. Havien eixit ja del vehicle i es va accionar accidentalment el bloqueig de portes. No podien arribar al seu fill. Angoixats, van telefonar al 112.

Hi van acudir els bombers del parc de Dénia, que tenen un protocol específic per a casos com aquest. És més habitual del que es pensa que es dispare el bloqueig de portes i es quede dins del cotxe, en la cadireta, el xiquet de bolquers. El risc principal és que el menut, per la calor interior d’un vehicle tancat, es deshidrate. Els bombers del consorci provincial van actuar amb moltíssima cura. Van trencar un dels cristalls del cotxe, pel qual es va colar un dels bombers per a traure sa i estalvi el menut del vehicle. Estava perfectament. L’acalorada ja havia passat. Els pares el van agafar ràpidament en braços i van respirar. Alleujats, van donar les gràcies als bombers i van abraçar i van consolar el seu fill.