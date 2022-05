S’estabilitza l’arribada de refugiats ucraïnesos a la Comunitat Valenciana

L’arribada de refugiats i refugiades de la guerra a Ucraïna comença a mostrar a la Comunitat Valenciana “una tendència a l’estabilització”: el nombre de persones que venen cada setmana “no és tan alt com al principi de la crisi”. Així ho ha anunciat aquest matí la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, després de la reunió de la Comissió Mixta d’Atenció i Acolliment a Persones Refugiades i Desplaçades.

No obstant això, la vicepresidenta ha tornat a insistir que “el primer acolliment de persones refugiades, que és competència del Govern d’Espanya, ha de tindre un reflex en tot el territori nacional, compartint solidàriament aquesta obligació política, moral i humanitària”. I és que, segons ha observat Oltra durant les reunions estatals en les quals s’ofereixen les xifres de cada una de les comunitats autònomes, “és abismal la comparativa entre la Comunitat Valenciana i altres territoris quant al nombre de targetes SIP expedides i d’escolarització”.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha actualitzat les dades que són, en aquests moments, un reflex del volum de persones desplaçades d’Ucraïna al territori valencià. En concret, la Conselleria de Sanitat “ja ha tramitat 21.577 targetes SIP provisionals per a persones refugiades d’Ucraïna i s’han escolaritzat més de 4.269 xiquets, xiquetes i adolescents” en les etapes d’Educació Infantil, Primària, ESO, FP i Batxillerat, als quals se sumen les persones incorporades a altres ensenyaments com les EOI o els centres d’educació per a persones adultes.

Així mateix, Oltra ha fet valdre que, gràcies a les famílies i entitats que hi estan col·laborant i als recursos estatals i de la Generalitat, “hem absorbit el primer acolliment de les persones refugiades i desplaçades que fugen de les bombes i de la guerra”. De fet, en alguns centres d’acolliment, com en el de Benicàssim, ja n’hi ha alguns que han trobat treball, “una dada encoratjadora que permetrà a aquestes famílies tindre autonomia i un projecte de vida”, ha assenyalat la vicepresidenta.

Així, Mónica Oltra ha assegurat que es continuarà treballant perquè els refugiats i les refugiades d’Ucraïna que es troben en els espais d’acolliment temporal d’emergència puguen passar a tindre la protecció internacional com més prompte millor.