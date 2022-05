Sorribes sobreviu en el Madrid Open

Sara Sorribes s’ha quedat sola a Madrid. La vallera és l’única espanyola supervivent en la tercera ronda del quadre femení del Mutua Madrid, després d’imposar-se ahir en l’últim torn de la pista Manolo Santana de La Caja Mágica a la japonesa Naomi Osaka, exnúmero u del món, a la qual ja va tombar en 2019 en l’eliminatòria de la Fed Cup a Marbella que va donar el bitllet a Espanya al Grup Mundial d’un torneig que ara ha canviat de nom pel de Billie Jean King Cup.

La castellonenca va prolongar el seu somni en véncer per un contundent 6-3 i 6-1 i arriba, així, als huitens de final d’un torneig que va veure com en la primera jornada queia la número dos del món, Paula Badosa, a més de Nuria Párrizas, i, ahir de matí, una Garbiñe Muguruza que no va poder amb Anhelina Kalinina (6-3 i 6-0).

Sorribes, que millorarà el número 47 del rànquing WTA que ocupa ara i que fa un any a Guadalajara (Mèxic) va estrenar el seu palmarés individual WTA, va superar Osaka, guanyadora de quatre títols de Grand Slam i finalista aquest mateix any a Miami. L’espanyola va mantindre el pols en el primer set i Osaka, erràtica, no va tindre paciència en els intercanvis i es va diluir gradualment. Menys d’una hora i mitja va tardar Sorribes a certificar un nou triomf de prestigi que equilibra el seu balanç contra Osaka (2-2), amb qui va perdre en aquest mateix torneig en 2019.

La valenciana mai havia superat a Madrid la segona ronda. Enguany va debutar contra la russa Anastasia Pavliutxénkova, i, després de superar el seu llistó, s’enfrontarà a una altra russa, Daria Kasatkina, que va eliminar la quarta favorita, la grega Maria Sakkari, per 3-6, 6-3 i 6-1.

D’altra banda, Carlos Alcaraz va entrar en acció en el torneig de dobles amb una victòria al costat de l’espanyol Marc López, que prolonga així una ronda més la seua retirada definitiva.