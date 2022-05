Sánchez assistirà a la presentació del projecte de gigafactoria de Volkswagen

El president del Govern, Pedro Sánchez, assistirà a la presentació del projecte de gigafactoria de bateries de Volkswagen prevista aquest dijous a Sagunt, a la qual acudirà el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

La multinacional Volkswagen va comunicar divendres passat a la Generalitat la presentació del pla per a la creació de la factoria de bateries per a proveir vehicles elèctrics, un acte per al qual encara no s’ha tancat la ubicació i l’hora i que comptarà també amb la presència dels màxims responsables de Volkswagen i de Seat, la seua filial espanyola.

A més, es preveu la presència de Sánchez en l’acte de presentació d’un projecte que se situarà a Parc Sagunt II i opta al finançament de projectes estratègics (PERTE) que ha convocat el Govern per a fomentar la fabricació a Espanya de cotxes elèctrics, segons indiquen fonts de la Generalitat.

La coincidència amb la sessió de control del Ple de les Corts Valencianes prevista aquest dijous farà que Puig no puga assistir a aquesta sessió.