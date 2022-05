Els municipis valencians on més ha plogut hui

Les intenses pluges que cauen a València des de dilluns han deixat tempestes, pedra i, sobretot, molta aigua en tot el territori valencià. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté en alerta groga tota la província de València per fortes precipitacions i aquest matí fins i tot s'havia decretat l'alerta taronja per risc important de pluges de més de 40 l/m² en una hora en el litoral.

I les aiguarrades no paren. Tant que la pluja acumulada continua creixent a un ritme vertiginós i l'aigua recollida ha obligat fins i tot a obrir les comportes de les séquies de la partida de Faitanar. I no és d'estranyar, ja que en molts punts s'estan produint registres pluviomètrics importants i inusuals per a tractar-se del mes de maig.

Pluja acumulada per municipis de València

Els municipis valencians en els quals més ha plogut, segons les dades facilitades per Aemet i Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado) són els següents. Les dades reflecteixen l'aigua recollida en cada localitat fins a les 12.30 hores.

Albalat dels Sorells 55,2 l/m2

Aldaia (Barri del Crist) 56,4 l/m2

Alfarp 22 l/m2

Algar de Palància 19,2 l/m2

Algemesí 23,2 l/m2

Alginet 73 l/m2

Almàssera 75 l/m2

Alzira (Mulata Alzicoop) 27,2 l/m2

Ayora (La Hunde) 20,6 l/m2

La Barraca d'Aigües Vives 23,2 l/m2

Barx 10,8 l/m2

Benifairó de la Valldigna 26,4 l/m2

Bétera 44 l/m2

Buñol 21,8 l/m2

Burjassot 38,4 l/m2

Carlet 41,3 l/m2

Catarroja 62,6 l/m2

Chera 13,8 l/m2

Cheste 34,4 l/m2

Chiva (Calicanto) 31,4 l/m2

Cullera (Sant Antoni) 18 l/m2

Gandia 10,8 l/m2

Gàtova 25,8 l/m2

Guadassuar 16 l/m2

L'Eliana (barranc de Mandor) 53,1 l/m2

La Pobla de Vallbona (la Muntanyeta) 48 l/m2

Loriguilla 38,3 l/m2

Llíria 36 l/m2

Manises (la Presa) 57,8 l/m2

Marines 32,6 l/m2

Montserrat 22 l/m2

Puçol 31 l/m2

Quart de Poblet 60,6 l/m2

Requena (el Rebollar) 12 l/m2

Serra 32,8 l/m2

Sollana 42,9 l/m2

Sot de Chera 17,2 l/m2

Tavernes de la Valldigna 40,8 l/m2