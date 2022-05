Bravo demana acords per a aprovar el requisit lingüístic en aquesta legislatura

La Conselleria de Justícia no vol que les diferències pel requisit lingüístic per a l'alt funcionariat (els nivells A1 i A2) amb Compromís n'impedisquen l'entrada en vigor en aquesta legislatura. Així, segons va explicar aquest dimarts Gabriela Bravo, el seu departament planteja portar en les pròximes dates el text al Consell, on podria estancar-se davant aquesta falta d'acord amb l'altre soci de govern.

"La meua responsabilitat és posar en marxa l'elaboració del reglament i portar-lo al Consell, el termini era d'un any i és el que faré", va expressar la màxima responsable del departament, que també té la competència de Funció Pública, que va qualificar de "fracàs" no aconseguir-ho abans d'un nou pas per les urnes. En aquest sentit, va apostar per "buscar solucions" dins del govern de coalició en el qual hi ha "punts de vista diferents en alguns temes", concretament, en si reclamar un B2 o un C1 al personal del nivell més alt de l'Administració.

Segons l'informe elaborat i consensuat per la Comissió de Competència Lingüística, tots els nivells del funcionariat compten amb l'acord dels directors generals i secretaris autonòmics implicats en la negociació, excepte l'últim, el més alt, els A1 i A2. Ací, els criteris es diferencien entre els signants de Compromís i els del PSPV.

En aquest sentit, els de la coalició, com el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, proposen que es demane un C1 o, quan es reclame un títol universitari, s'exigisca un B2 amb una moratòria de dos anys fins a obtindre el C1. Per la seua banda, la proposta de representants socialistes com el sotssecretari de la Conselleria, Salvador Broseta, és reclamar el B2 "sense perjudici" de sol·licitar un C1 "en la catalogació de places concretes que així ho exigisquen".

Justícia insisteix a no demanar més requisit que el que el nivell educatiu atorgue

No obstant això, dins d'aquestes vies de negociació, per a Bravo "un acord raonable" suposa "no exigir un plus més alt del que el nivell educatiu puga garantir". És ací on les mirades es posen en la Conselleria d'Educació. En aquest sentit, la consellera va reclamar al seu company en l'executiu valencià, Vicent Marzà, que adeqüe l'homologació i acredite fins a un C1 en valencià a aquelles persones que completen el Batxillerat.

El model que apareix d'exemple és el gallec, el mateix en el qual es recolzen en Compromís perquè es demane un C1 a l'alt funcionariat per al seu accés a la funció pública. La diferència a la qual va apuntar la consellera és que a Galícia, quan s'acaba l'últim nivell preuniversitari, s'atorga a l'alumnat que el finalitza un C1, mateix nivell que es convalida també a Catalunya. "Si hem d'implementar un model, que siga tot en la seua magnitud, no sols el final", va insistir Bravo.

La titular del departament defensa que amb la seua proposta s'evita que el valencià "siga tractat com una llengua menor o un mèrit", i se situa "al mateix nivell que el castellà". "Si estem dient que el sistema educatiu garanteix que es parlen bé les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, no s'ha de qüestionar aquesta capacitat adquirida", va reivindicar la consellera.

Així mateix, va destacar que aquest requisit lingüístic no afectaria les convocatòries que estan actualment en marxa i les quals s'impulsaran al llarg d'aquest 2022, entre les quals es troba l'extraordinària per a l'estabilització de 3.009 places. Per això, Bravo va anunciar que s'estudiaria un "període mínim de transició" d'entre un i dos anys.