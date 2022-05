Cancel·lada la Fira del Llibre per pluges

La Fira del Llibre s'ha vist obligada a tancar les seues portes hui a causa de les fortes pluges a la ciutat de València. A causa de l'alerta taronja per pluges intenses i pedra, els accessos als Jardins de Vivers romanen hui tancats, per la qual cosa el públic no pot accedir a les instal·lacions de la Fira. "A causa dels tolls, està impracticable", asseguren des de l'organització. Totes les activitats programades per al dia de hui s'han anul·lat, i asseguren que romandran atents a l'evolució del temporal de cara als pròxims dies.

Les activitats programades per a hui, que quedaran cancel·lades, són les diverses signatures en casetes, com les de José Antonio García Marcos, Anabel Botella, Pablo Cisneros o Amparo Arastell, el contacontes "El señor del tiempo", les presentacions de Voces libres, historia oral del movimiento libertario español, de Rafael Mestre, Primero vivir, después escribir, de José Antonio García Marcos, Electra, don Tancredo y sus couplets, de Cecilio Alonso, Humor y erotismo, Berlanga a tamaño natural, de Juan Antonio Gómez García y Begoña Saez Martínez, Política sexual de la pornografía: sexo, desigualdad y violencia, de Monica Alario y Amparo Máñez, Homo imperfectus, de María Martinó-Torres, 150 anys després de Darwin, de Juli Peretó y Hacia el final de la prostitución, de Rosa María Rodríguez Magda, així com la taula redona "Dones, assaig i premis", programada a les 18 hores. L'organització, asseguren, està treballant per a reprogramar algunes d'aquestes activitats a altres dies de la Fira del Llibre. 28