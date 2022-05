Hisenda fa caixa a la C. Valenciana en el primer trimestre per l'estirada dels impostos al consum

El consum millora i Hisenda continua fent caixa a Espanya, i a la Comunitat Valenciana en particular, durant el primer trimestre de 2022, malgrat l'alentiment econòmic a conseqüència de l'esclat de la guerra a Ucraïna (24 de febrer). L'Agència Tributària, segons constata l'últim informe de recaptació facilitat per l'organisme estatal, va aconseguir en l'autonomia uns ingressos de 3.866,5 milions d'euros fins a març, la qual cosa suposa un increment del 10,5 % respecte al mateix període de temps de l'any precedent.

Augmenta la recaptació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), de l'IVA i, sobretot, dels impostos especials (és a dir, els tributs que graven els hidrocarburs). Segons el balanç trimestral del fisc, el creixement de la recaptació a la Comunitat Valenciana se situa per davall de la mitjana d'Espanya, on els ingressos van créixer un 20,2 % respecte al mateix trimestre de l'any passat. "La recaptació per IVA és la principal causa del creixement dels ingressos fins a març, que explica quasi la meitat de la taxa del trimestre. Les retencions del treball, que creixen a un ritme elevat, i l'Impost de Societats (beneficis empresarials), amb una caiguda en les devolucions motivada per la disminució de les sol·licituds corresponents a l'exercici 2020, són les altres dues figures que tenen una aportació significativa en l'increment dels ingressos en el primer trimestre de 2022", explica l'informe d'Hisenda.

L'estirada de l'economia valenciana i de l'ocupació en comparació amb l'arrancada del primer trimestre de 2021 expliquen la millora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. De fet, la Comunitat Valenciana va registrar el major increment d'ocupació durant el primer trimestre d'enguany, amb 39.900 persones ocupades més. A més, segons les dades de l'enquesta de població activa (EPA), la valenciana va ser la segona autonomia on més va baixar l'atur en el primer trimestre de 2022, amb 37.900 aturats menys, només per darrere d'Andalusia, amb 45.900 menys. D'altra banda, durant aquest primer trimestre Hisenda encara no ha comptabilitzat les devolucions de l'IRPF.

Inflació, més ingressos

"La pujada del salari mitjà (un 2,5 % en els dos primers mesos de l'any, punt i mig més que en 2021) és un increment que probablement està reflectint el trasllat als salaris del repunt inflacionari que va començar a mitjan any passat i comporta també un augment del tipus efectiu que també es tradueix en més ingressos", reconeix l'Agència Tributària. En aquest capítol, l'augment de les pensions també va millorar aquest nivell d'ingressos del fisc.

I hi ha més factors que expliquen la recaptació d'Hisenda. La retallada dels impostos per a pal·liar la brutal pujada de la llum en els contribuents i l'escalada de preu dels hidrocarburs tenen els seus reflexos en els comptes de l'Agència Tributària. Així, els ingressos per impostos especials fins a març s'incrementen un 7,2 % a Espanya (21,9 % en el cas de la Comunitat Valenciana). L'alça d'aquests impostos està condicionada per la rebaixa del tipus en l'Impost sobre l'Electricitat que va suposar una pèrdua de 492 milions fins a març en tot l'Estat. Sense aquest minvament, el creixement d'aquests impostos en el primer trimestre seria del 18,4 %. I destaca l'Impost sobre Hidrocarburs, que va créixer un 17,1 % al març a Espanya i acumula un creixement del 19,2 %, en part per la comparació amb mesos amb limitacions en la mobilitat.

Del benefici de les empreses, l'Agència Tributària no ha fet caixa. I és que els resultats en l'Impost de Societats fins a març (la xifra del qual són negatives) no tenen cap significat econòmic perquè en els primers mesos de l'any es fa la major part de les devolucions corresponents a la campanya de l'any anterior i no es comptabilitzen a penes ingressos.