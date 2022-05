L'especialista José María Azcárraga apunta que les bombes de l'església del Carme podrien ser del Sexenni Revolucionari

Els agents de la Policia Nacional del Grup Tedax NRBQ van treballar a 25 metres d'altura i sobre una bastida per a poder desactivar els dos projectils d'artilleria que van aparéixer divendres al campanar de l'església del Carme. Tal com assenyalen fonts policials, una vegada els tècnics que estan treballant en la restauració del temple van trobar els dos projectils i van avisar la policia, aquests especialistes van acudir al lloc i van activar el protocol de seguretat. Així, mentre els agents treballaven en el campanar es va tancar el carrer Museu per a garantir la integritat física dels vianants i que ningú poguera passar per aquest carrer. Així mateix, després de pujar a una bastida de 25 metres d'altura, els Tedax van aplicar el procediment tecnicooperatiu per a procedir a desactivar els dos artefactes. Una vegada es van assegurar que no podien explotar, van procedir a extraure'ls i se'ls van emportar per a destruir-los en un lloc segur.

L'operació de desactivació dels dos artefactes va acabar sense danys de cap classe en l'estructura ornamental i arquitectònica del temple, i el que és més important, sense danys humans de cap mena. Com es recordarà, fa poques setmanes, els Tedax van haver d'anar també a l'església del Carme per a desactivar un tercer projectil. Aquest anterior no estava sencer, i els Tedax el van retirar del buit íntegrament, bloquejant abans l'activador, atés que encara tenia restes de càrrega explosiva. “L'artefacte estava en un forat en la part superior dreta del campanar de 45 metres d'altura completament incrustat en el campanar de la parròquia -cosa que no comportava cap perill-, però com mai abans s'havien fet obres i no s'havia accedit a la zona mitjançant la instal·lació de bastides, no s'havia descobert fins hui”, segons va indicar el rector Daniel Juan. La parròquia va iniciar a principis de març les obres de restauració del seu campanar, que data del segle XVII, encara que el temple és del segle XIII, un dels més antics de la ciutat, que pertanyia a l'antic Reial Monestir del Carme. Els projectils podrien ser de 1869 Quant a l'origen històric d'aquests explosius, ni la Policia Nacional ni l'Arquebisbat poden assegurar amb certesa de quan daten. Se sap que són d'artilleria, la qual cosa, segons l'especialista en memòria històrica de la Guerra Civil José María Azcárraga, podria fins i tot situar-los en 1869, concretament el 16 d'octubre, quan en ple Sexenni Revolucionari es va produir un alçament republicà als carrers de València, una guerra de guerrilles en ple nucli urbà, que va ser reprimit per Rafael Primo de Rivera -oncle del dictador- amb l'Exèrcit i nombroses dotacions d'artilleria. Aquest bombardeig de la ciutat de València es va cobrar un miler de vides de civils, però va afectar especialment els barris del Pilar i del Mercat. Aquest cruent episodi ha sigut explicat per periodistes com Carlos Aimeur i Francesc Bayarri i historiadors com Vicent Baydal o Francesc Martínez Gallego.