La prioritat de Carlos Soler continua sent el València

Pel cap de Carlos Soler continua passant quedar-se al València. La seua postura no ha canviat en aquest llarg i cada vegada més pesat procés de renovació que està en marxa des de l'estiu passat. Els mesos van passant sense avanços en la negociació, cada vegada són més els grans d'Europa que toquen a la seua porta, però la prioritat del futbolista per damunt de tot continua sent renovar. Això sí, com va reconéixer el mateix Soler públicament en la seua entrevista a SUPER, sempre que la propietat complisca amb unes «condicions», que desgraciadament cada dia semblen més inassolibles per la no classificació per a les competicions europees.

L'actual estat de la renovació no convida a l'optimisme. La realitat és que les diferències econòmiques entre les dues parts continuen sent importants. El club va iniciar les negociacions disposat a fer un esforç econòmic per a retindre Soler, però pot ser que no siga suficient. Els camins de l'un i l'altre van en diferents direccions fins al punt que el club dubta si realment serà capaç de retindre'l. Un altre dels punts que separa Soler del València és el projecte esportiu. El futbolista troba a faltar l'estabilitat que tenen altres clubs i és conscient que si es queda, no jugarà competició europea la pròxima temporada. Encara així, el València hui dia continua sent la seua primera opció.

Soler, de família i entorn d'amics valencianista, ha sigut molt clar des que va començar el seu procés de renovació. Fa un mes, es va sincerar més que mai en declaracions a SUPER. «Jo estic tranquil. Sé que s'està treballant tant per la meua part, els meus representants, com per la meua família, jo i el club, i el que haja de ser serà i es veurà. A mi m'agradaria continuar, però s'han de donar les condicions. El club sap el que demanem, no el que demanem, sinó el que creiem que seria bo per a continuar, i per a mi estar a casa, amb la meua gent, amb els meus amics, en el club de la meua vida... amb set anys hi vaig arribar, són 18 anys i cada vegada que ho pense no m'ho crec que siguen tants anys..., seria súper especial renovar», afirmava. Dubtar de la transparència de Carlos i el seu sentiment i respecte a l'escut del València és no conéixer-lo.